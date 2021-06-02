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02.06.2021 16:23

Изменения в Наблюдательном Совете Yelo Bank

Совершенствующий свою структуру корпоративного управления, Yelo Bank привлек еще одного известного банкира в свои ряды. Гражданин Великобритании Эндрю Поспиеловский, имеющий богатый международный банковский опыт и работавший во многих странах мира, включая Азербайджан, был утвержден Общим Собранием Акционеров Банка в качестве члена Наблюдательного Совета и присоединился к команде Yelo.

Обладающий более чем 15-летним опытом управления банковскими и финансовыми учреждениями, Поспиеловский был членом и руководителем Наблюдательных советов и Правлений этих организаций. Во время своего пребывания в должности он был членом комитетов по аудиту и рискам, а также принимал непосредственное участие в выдаче крупных кредитов и принятии стратегических решений.

С этим назначением Поспиеловский стал третьим членом Наблюдательного Совета Yelo Bank. Отметим, что Наблюдательный Совет банка возглавляет Марина Кулишова, а другим членом является Николоз Енукидзе.

Анар Гасанов, председатель правления Yelo Bank, прокомментировал новое назначение: «Отрадно, что в новую эру, которую мы начали с обновленной стратегией и амбициозными целями, такой ценный профессионал, как Эндрю, будет с нами. Уверен, что опыт г-на Паспиловского поможет нам в достижении наших краткосрочных и долгосрочных целей. От имени команды Yelo я приветствую его и желаю успехов в работе».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]