В Азербайджане спад случаев заражения COVID-19, 5 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 156 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 334,288 тыс., сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 176 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 5 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 4 926.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 325,418 тыс. человек (+378 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 3 тыс. 944 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 8 834 тестов на коронавирус (накануне 9 649 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 532,472 тыс. тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков