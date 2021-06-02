Число азербайджанских военных, погибших в войне за Карабах, увеличилось до 2900

Министерство обороны Азербайджана опубликовало обновленный список военнослужащих, погибших в ходе боевых действий в Карабахе, в нем имена 2900 военных.
Ранее Минобороны Азербайджана сообщало о 2895 погибших военнослужащих в ходе боевых действий с 27 сентября по 10 ноября 2020 года.
«В настоящее время ведутся работы по поиску 14 военнослужащих, числящихся без вести пропавшими», - подчеркивается в сообщении министерства обороны Азербайджана.
Р.Ахмедов
Акционеры Роснефти утвердили дивиденды в размере 6,94 руб. на акцию, Карин Кнайсль вошла в СД
Xalq Bank сократил в 2020г розничное кредитование на 27%, корпоративное - на 16%
Татнефть в мае увеличила добычу почти на 21% год к году, к апрелю - на 9,6%
Азербайджан и Египет планируют расширять сотрудничество в сфере туризма
В Азербайджане спад случаев заражения COVID-19, 5 человек скончались
Почти миллион россиян заплатили за отмененные туры в Турцию 30 млрд рублей - глава Ростуризма
ИВ Сумгайыта направит свыше 2 млн манатов на ремонт асфальтового покрытия
Президент Алиев выделил 1,4 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в Агдамском и Тертерском районах
Союзникам по НАТО следует защищаться от киберугроз из России и попыток запугивания - премьер Британии
МИД Японии заявил РФ протест из-за задержания 28 мая японской рыболовецкой шхуны
Японский производитель пива ждет решения властей о торговле напитками на Олимпиаде
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Изменения в Наблюдательном Совете Yelo Bank
Карта “MyCard Junior” - со скидкой 50%!
Объявлены победители пятого национального конкурса «Brand Award Azerbaijan»
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?