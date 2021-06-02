Две трети граждан Германии высказались за более активные связи ЕС и России - опрос

Две трети граждан ФРГ выступают за более активные связи ЕС и России, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного институтом Forsa по заказу Восточного комитета немецкой экономики.

"Граждане ФРГ выступают за более тесное сотрудничество между ЕС и Россией: две трети немцев (62%) высказываются за более активные отношения ЕС и России", - говорится в поступившем в "Интерфакс" в среду сообщении пресс-службы Восточного комитета.

При этом почти половина респондентов (49%) выступила за сохранение действующих санкций в отношении РФ, в том числе 34% граждан считают, что санкции нужно сохранить в прежнем виде, а 15% думают, что их нужно расширить. 44% респондентов указали, что, по их мнению, санкции нужно несколько сократить или совсем отменить.

"Понимания не находят и санкции США относительно проекта "Северный поток 2". Их отвергают 75% респондентов, только 17% хотят остановить почти готовый проект", - говорится в результатах опроса.