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Дальнее зарубежье 02.06.2021 22:22

Две трети граждан Германии высказались за более активные связи ЕС и России - опрос

Две трети граждан ФРГ выступают за более активные связи ЕС и России, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного институтом Forsa по заказу Восточного комитета немецкой экономики.

"Граждане ФРГ выступают за более тесное сотрудничество между ЕС и Россией: две трети немцев (62%) высказываются за более активные отношения ЕС и России", - говорится в поступившем в "Интерфакс" в среду сообщении пресс-службы Восточного комитета.

При этом почти половина респондентов (49%) выступила за сохранение действующих санкций в отношении РФ, в том числе 34% граждан считают, что санкции нужно сохранить в прежнем виде, а 15% думают, что их нужно расширить. 44% респондентов указали, что, по их мнению, санкции нужно несколько сократить или совсем отменить.

"Понимания не находят и санкции США относительно проекта "Северный поток 2". Их отвергают 75% респондентов, только 17% хотят остановить почти готовый проект", - говорится в результатах опроса.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, ЕС, СВЯЗИ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]