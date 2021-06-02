Авиарегулятор ЕС призывает страны союза убедиться, что авиакомпании не используют воздушное пространство Белоруссии

Агентство по безопасности полетов Евросоюза (EASA) во вторник опубликовало директиву по безопасности полетов, в которой призывает государства обязать своих национальных авиаперевозчиков избегать воздушного пространства Белоруссии, говорится в заявлении на сайте регулятора.

"Агентство по безопасности полетов Европейского Союза издало директиву по безопасности полетов 2021-02, в которой содержится призыв к национальным компетентным органам государств-членов EASA проинструктировать владельцев воздушных судов (...) о том, что выполнение полетов в воздушном пространстве Белоруссии больше не разрешено, если это не требуется для безопасной работы в непредвиденных обстоятельствах", - говорится в заявлении EASA.

Цель директивы по безопасности заключается в "снижении потенциального риска для пассажиров и экипажей, который может возникнуть в результате полетов в воздушном пространстве Белоруссии", после инцидента с рейсом ирландской авиакомпании Ryanair 23 мая.

В заявлении отмечается, что директива будет пересматриваться по мере необходимости.

В конце мая лидеры ЕС призвали авиакомпании не использовать для полетов воздушное пространство Белоруссии после инцидента с самолетом Ryanair, который совершил вынужденную посадку в Минске. Самолет посадили под предлогом сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту находился бывший редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, гражданка России София Сапега. Обоих задержали белорусские власти.