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Регион 02.06.2021 17:45

В ЕС готовы содействовать разрядке напряженности на границе Азербайджана и Армении

ЕС готов содействовать в решении проблем на армяно-азербайджанской границе, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"На встрече с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном Шарль Мишель приветствовал позицию армянской стороны решить существующую на армяно-азербайджанской границе проблему мирным, политическим путем и заявил о готовности ЕС содействовать этому процессу", - сообщила в среду пресс-служба правительства Армении.

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Тэги: АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ГРАНИЦА, ЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]