В ЕС готовы содействовать разрядке напряженности на границе Азербайджана и Армении

ЕС готов содействовать в решении проблем на армяно-азербайджанской границе, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"На встрече с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном Шарль Мишель приветствовал позицию армянской стороны решить существующую на армяно-азербайджанской границе проблему мирным, политическим путем и заявил о готовности ЕС содействовать этому процессу", - сообщила в среду пресс-служба правительства Армении.