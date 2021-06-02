Нефть продолжает дорожать и может достичь новых максимумов, Brent - $70,87 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться в среду и могут завершить торги на новых максимумах на фоне растущего оптимизма относительно перспектив спроса по мере восстановления мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures в среду составляет $70,87 за баррель, что на $0,62 (0,88%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $68,31 за баррель, что на $0,59 (0,87%) выше итогового значения предыдущей сессии.

Накануне стоимость Brent достигла максимальной отметки с мая 2019 года, а WTI подорожала до максимума с октября 2018 года на итогах заседания ОПЕК+.

Вопрос теперь состоит в том, смогут ли цены на нефть удержать завоеванные позиции "в условиях высокого спроса, несмотря на множество понижательных рисков со стороны предложения", отмечает аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер.

Министры ОПЕК+ по итогам прошедшего во вторник заседания решили пока ничего не менять в своих планах по наращиванию добычи, посчитав, что увеличение темпов вакцинации, несмотря на сохраняющиеся в некоторых регионах локдауны, дает надежду на быстрое восстановление спроса, а перспективы иранской нефти пока неясны.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в ходе встречи отметил признаки улучшения спроса на рынке. О "значительном улучшении ситуации" по сравнению с кризисом, который наблюдался год назад, заявил и вице-премьер РФ Александр Новак.

Аналитики Julius Baer считают, что "к середине года цены на нефть продвинутся значительно выше отметки в $70 за баррель".

"Цены на нефть вчера подскочили выше долгожданного уровня $70 за баррель, и это повышение кажется более продолжительным. Большую часть новостей обеспечили нефтедобывающие страны", - говорит аналитик Норберт Рюкер.

Между тем опасения по поводу возможного возвращения на рынок поставок из Ирана, по-видимому, ослабли.

"Официальные заявления Ирана указывают на некоторые задержки в текущих переговорах по ядерной сделке", - отмечает Рюкер.

В то же время в Julius Baer полагают, что "нефтяной рынок находится в заключительной фазе своего цикла, и цены достигнут пика к середине года, поскольку поставки ограничены искусственно, а не структурно".