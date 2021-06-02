Белоруссия с 1 июня повысила экспортные пошлины на нефть на 7%

Белоруссия с 1 июня 2021 года повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, сообщается на Национальном правовом интернет-портале со ссылкой на постановление правительства.
Ставка экспортной пошлины на нефть составила $58,8 за 1 тонну (ранее - $54,9). Таким образом, рост составил 7,1%. Пошлина на прямогонный бензин повышена до $32,3 с $30,1 за тонну, на товарные бензины, легкие и средние дистилляты - до $17,6 с $16,4 за тонну. Такой же сбор установлен в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.
В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 мая 2021 года. Тогда они были снижены на 4,7% после повышения на 16% с 1 апреля.
Белоруссия с 2010 года унифицирует ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с действующими в России с учетом беспошлинного импорта нефти из РФ. В соответствии с договоренностями в рамках ЕАЭС, с 2015 года все экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты остаются в белорусском бюджете.
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