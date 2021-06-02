Число международных турпоездок в первом квартале 2021 г. сократилось на 83% - UNWTO

Число международных туристических прибытий в первом квартале 2021 года сократилось на 83%, или 180 млн, но некоторые признаки оживления отрасли уже видны, следует из статистики Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).

"В период с января по март 2021 года страны мира приняли на 180 млн туристов меньше, чем в первом квартале 2020 года. Наибольшее падение в 94% отмечается в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В Европе оно составило 83%, в Африке - 81%, на Ближнем Востоке - 78%, в Северной и Южной Америках - 71%", - говорится в сообщении организации.

Она напоминает, что в 2020 году падение международного туризма составило 73%, что сделало его худшим для туристической отрасли за всю историю наблюдений.

Как показал опрос экспертов, проведенный UNWTO, к началу летнего сезона ситуация немного начала улучшаться. В первую очередь, этому способствует широкая вакцинация во многих странах-поставщиках туристов, а также цифровые зеленые сертификаты, которые Евросоюз вводит для путешественников. Тем не менее, 60% экспертов ожидают восстановления международного туризма только в 2022 году, еще 40% рассчитывают на начало роста в отрасли уже в 2021 году.

По мнению респондентов, продление ограничений на международные поездки и несогласованность протоколов безопасности путешествий являются главными препятствиями на пути восстановления туризма.

"Существует огромный отложенный спрос, и мы видим, что постепенно отрасль начинает оживать. Вакцинация будет ключевым фактором для восстановления туризма, но мы должны улучшить координацию между странами, сделав тестирование более доступным, если мы хотим спасти летний туристический сезон в Северном полушарии", - сказал генеральный секретарь UNWTO Зураб Пололикашвили, комментируя результаты первого квартала и итоги опроса экспертов.

Также в UNWTO посчитали, что доходы от международного туризма в 2020 году упали на 64% или более чем на $900 млрд, это привело к сокращению мирового экспорта более чем на 4% в 2020 году. Экспортные доходы от туризма сократились на $1,1 трлн. Наибольшее падение произошло в Азиатско-Тихоокеанском регионе (минус 70%) и на Ближнем Востоке (минус 69%).