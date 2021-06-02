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Дальнее зарубежье 02.06.2021 23:05

Байден обсудит с Путиным кибератаки, приписываемые российским хакерам - Белый дом

Президент США Джо Байден на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным поднимет тему увеличения количества кибератак, приписываемых хакерам из РФ, в том числе атаку на заводы корпорации-производителя мяса JBS, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Я полагаю, эта тема будет одной из тех, что обсудят президент Байден с президентом Путиным на саммите, который пройдет через две недели", - заявила Псаки, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Она подчеркнула, что лидеры обсудят проблему кибератак в целом, поскольку в последнее время наблюдается рост уровня нападений хакеров-вымогателей, что ставит под угрозу безопасность США.

"Мы ожидаем, что это будет предметом обсуждения на протяжении всей поездки президента... Укрывательство сообществ преступников-вымогателей, которые намерены навредить, которые наносят вред важнейшим объектам инфраструктуры в США, неприемлемо, мы будем поднимать этот вопрос", - подчеркнула Псаки.

Отвечая на вопрос о том, могут ли США предпринять меры в ответ на продолжающиеся атаки хакеров, Псаки заявила: "Мы не исключаем каких бы то ни было вариантов".

Также она подчеркнула, что администрация США напрямую контактирует с российской стороной по проблеме кибербезопасности.

По мнению Белого дома, Россия должна сыграть роль в том, чтобы остановить кибератаки, которые проводятся с ее территории.

"Президент Байден считает, что президент Путин и российское правительство должно сыграть роль в том, чтобы останавливать и предотвращать подобные атаки", - добавила Псаки.

Ранее западные СМИ сообщали, что компания JBS USA - часть крупнейшего производителя мяса в мире бразильской JBS S.A. - 30 мая подверглось кибератаке, из-за чего возникли серьезные сбои в работе информационных систем североамериканского и австралийского подразделений компании, обслуживаемых серверами JBS USA. В результате компании пришлось приостановить операции сразу в нескольких штатах Австралии, причем представители фирмы не смогли назвать сроки нормализации ситуации в этом регионе.

В компании отметили, что урегулирование проблем займет время, а это может привести к задержкам в работе с клиентами и поставщиками JBS.

JBS ведет деятельность в 15 странах и имеет клиентов примерно в 100 государствах мира.

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Тэги: США, РОССИЯ, КИБЕРАТАКИ, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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