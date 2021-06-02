Байден заявил, что изучает вопрос об ответных мерах против РФ в связи с недавними кибератаками

Президент США Джо Байден заявил, что рассматривает вопрос о возможном ответе России в связи с недавними кибератаками.
"Мы внимательно изучаем этот вопрос", - сказал Байден, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
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