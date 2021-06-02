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Регион 02.06.2021 23:10

В Москве завершились трехсторонние консультации по деэскалации ситуации на азербайджано-армянской границе

Представители России, Азербайджана и Армении в среду в Москве обсудили пути снятия напряженности в отдельных районах азербайджано-армянской границы, сообщили осведомленные источники.

"2 июня в Москве состоялись трёхсторонние консультации представителей России, Азербайджана и Армении, на которых обсуждались пути деэскалации ситуации в отдельных приграничных районах Армении и Азербайджана", - отмечают они.

По словам источников, стороны "договорились продолжить рабочие контакты".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, КОНСУЛЬТАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]