В Москве завершились трехсторонние консультации по деэскалации ситуации на азербайджано-армянской границе

Представители России, Азербайджана и Армении в среду в Москве обсудили пути снятия напряженности в отдельных районах азербайджано-армянской границы, сообщили осведомленные источники.

"2 июня в Москве состоялись трёхсторонние консультации представителей России, Азербайджана и Армении, на которых обсуждались пути деэскалации ситуации в отдельных приграничных районах Армении и Азербайджана", - отмечают они.

По словам источников, стороны "договорились продолжить рабочие контакты".