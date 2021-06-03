Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0748 RUR   0.0232 GBR   2.4083 TRY   0.1979

Цена на нефть

02.06 $/bbl   WTI 68.83 1.11 Brent 71.35 1.10

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 03.06.2021 12:32

Предприятия атакованной хакерами JBS планируют полностью возобновить работу в четверг

Корпорация JBS, подвергшаяся кибератаке, сообщила, что возобновит производство на всех своих заводах в четверг.

"JBS USA и Pilgrim`s продолжают добиваться значительного прогресса в восстановлении наших IТ-систем и возвращении к обычной деятельности", - говорится в заявлении генерального директора JBS USA Андре Ногейры.

"Учитывая прогресс, достигнутый нашими командами в решении этой ситуации, мы ожидаем, что завтра все наши предприятия будут работать близко к полной мощности", - добавил он.

Ранее ФБР приписало атаку на компанию JBS USA - часть крупнейшего производителя мяса в мире бразильской JBS S.A сервисам REvil и Sodinokibi. Считается, что REvil и Sodinokibi - это разные названия одной и той же группы хакеров, предположительно, сформированной в России.

Как сообщалось, корпорации JBS USA уведомила администрацию Белого дома о том, что ей от хакерской группировки поступило требование выкупа.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила во вторник, что Вашингтон напрямую контактирует с российским правительством по вопросу о кибератаке на объекты JBS.

Она подчеркнула: США довели до сведения Москвы мысль, что "добросовестные государства не должны давать пристанище преступникам-вымогателям".

Ранее западные СМИ сообщали, что компания JBS USA - часть крупнейшего производителя мяса в мире бразильской JBS S.A. - 30 мая подверглось кибератаке. В результате возникли серьезные сбои в работе информационных систем североамериканского и австралийского подразделений компании,

JBS ведет деятельность в 15 странах и имеет клиентов примерно в 100 государствах мира.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, JBS, РАБОТА, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]