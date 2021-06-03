Предприятия атакованной хакерами JBS планируют полностью возобновить работу в четверг

Корпорация JBS, подвергшаяся кибератаке, сообщила, что возобновит производство на всех своих заводах в четверг.
"JBS USA и Pilgrim`s продолжают добиваться значительного прогресса в восстановлении наших IТ-систем и возвращении к обычной деятельности", - говорится в заявлении генерального директора JBS USA Андре Ногейры.
"Учитывая прогресс, достигнутый нашими командами в решении этой ситуации, мы ожидаем, что завтра все наши предприятия будут работать близко к полной мощности", - добавил он.
Ранее ФБР приписало атаку на компанию JBS USA - часть крупнейшего производителя мяса в мире бразильской JBS S.A сервисам REvil и Sodinokibi. Считается, что REvil и Sodinokibi - это разные названия одной и той же группы хакеров, предположительно, сформированной в России.
Как сообщалось, корпорации JBS USA уведомила администрацию Белого дома о том, что ей от хакерской группировки поступило требование выкупа.
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила во вторник, что Вашингтон напрямую контактирует с российским правительством по вопросу о кибератаке на объекты JBS.
Она подчеркнула: США довели до сведения Москвы мысль, что "добросовестные государства не должны давать пристанище преступникам-вымогателям".
Ранее западные СМИ сообщали, что компания JBS USA - часть крупнейшего производителя мяса в мире бразильской JBS S.A. - 30 мая подверглось кибератаке. В результате возникли серьезные сбои в работе информационных систем североамериканского и австралийского подразделений компании,
JBS ведет деятельность в 15 странах и имеет клиентов примерно в 100 государствах мира.
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