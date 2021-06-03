B Украине выявлено более 2,5 тыс. случаев COVID-19 за сутки, выздоровели 9,4 тыс. человек - Минздрав

На Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 2 581 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 102 человека, выздоровели более 9,4 тыс., сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

"3 июня 2021 в Украине зафиксировано 2581 новых случаев заболеваний COVID-19. Среди них - 122 ребенка и 129 медработников. Также за минувшие сутки: госпитализированы - 1 059 человек; летальных случаев - 102; выздоровели - 9 405 человек", - говорится в сообщении Минздрава на странице в "Фейсбуке".

2 июня за сутки было зафиксировано 2 205 случаев инфицирования, 1 июня - 2 137 заражений, 31 мая сообщалось о 1703 случаях коронавируса, 30 мая выявили 1 703 случая, 29 мая зафиксировали 3 096 инфицирований, 28 мая сообщалось о 3 306 случаях заболевания коронавирусом, 27 мая - 3 509 случаев инфицирования, 26 мая было зафиксировано 3 395 заражений, 25 мая было выявлено 2 608 инфицированных коронавирусом, 24 мая было выявлено 1 334 заражения.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга составило 2 млн 209 тыс. 417 человек, 50 тыс. 959 пациентов скончались, выздоровели 2 млн 072 тыс. 091 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (529), Запорожской (182), Днепропетровской (177), Львовской (154) и Киевской (143) областях.