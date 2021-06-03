B Украине создадут реестр олигархов

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает создание реестра лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов).

Такое предложение содержится в законопроекте президента "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)", текст которого размещен на сайте Верховной Рады в четверг утром.

Согласно законопроекту, олигархом считается физическое лицо, одновременно отвечающее трем из четырех признаков: участвует в политической жизни, имеет значительное влияние на СМИ, владеет активами в размере более 1 млн прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, является конечным бенефициарным владельцем субъекта естественных монополий или монополиста на общегосударственном товарном рынке.

Включенным в реестр лицам будет запрещено осуществлять взносы (прямо или опосредованно через других лиц) в поддержку политических партий, быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации. Также такие лица будут обязаны подавать декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, согласно закону "О предотвращении коррупции".

Согласно законопроекту, формировать и вести реестр, а также обеспечивать открытый доступ к нему будет Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Решение о признании лица олигархом СНБО будет принимать на основании представления Кабинета министров, члена СНБО, Нацбанка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета. В реестре будет отражаться решение СНБО и основания внесения (исключения) того или иного лица (олигарха), ФИО таких лиц, декларации про контакты с олигархами. Такие сведения будут вносить не позднее трех дней со дня принятия решения СНБО о внесении лица к категории олигархов.

Решение об исключении из реестра олигархов будет приниматься СНБО в случае установления факта отсутствия у таких лиц не менее двух из четырех предусмотренных признаков олигарха. При этом, признак значительного влияния на средства массовой информации не будет считаться отсутствующим, если статус бенефициара соответствующего СМИ перешел от лица, включенного в реестр, к связанному с ним лицом или лицом, не обладающему безупречной деловой репутацией.

Зеленский также предложил обязать публичных служащих подавать декларацию о контактах с олигархами, включёнными в соответствующий реестр. Законопроект разъясняет, что контактом считается встреча и разговор, в том числе проведённые онлайн, любого содержания. При этом лица, включенные в реестр, и их представители обязаны перед началом встречи или беседы сообщать публичным служащим о факте включения в реестр сведений о себе или лицах, которых они представляют.

В переходных положениях к законопроекту указано, что действие закона будет ограничено 10 годами.

Законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" был внесен в Верховную Раду президентом Украины Владимиром Зеленским в среду и зарегистрирован под №5599. Он уже поступил в парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, сообщила депутат от фракции "Слуга народа", заместитель председателя парламентского комитета по нацобороне Марьяна Безуглая на своей странице в Facebook.