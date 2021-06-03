ЛУКОЙЛ заинтересован в проекте Мансурия в Ираке, подготовил документы

"ЛУКОЙЛ" заинтересован в участии в проекте Мансурия в Ираке, сообщил журналистам президент компании Вагит Алекперов на полях Петербургского международного экономического форума.

"Готовы почти все документы по проекту Мансурия, - сказал он. - Будем рады принять участие.