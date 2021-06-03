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ТЭК 03.06.2021 12:36

Ограничения по добыче нефти в рамках ОПЕК+ стоит снимать при цене $70/б, считает Алекперов

Ограничения по добыче нефти в рамках ОПЕК+ стоит снимать при цене $70/б, считает президент "ЛУКОЙЛа"Вагит Алекперов.

"Если цены на нефть будут на уровне $70/б, надо снимать ограничения по добыче, спрос растет", - сказал он журналистам на полях Петербургского международного экономического форума.

"Надеюсь, что с 1 июля ОПЕК+ нарастит добычу, нельзя допустить резкого роста цены", - добавил он. "Хорошо, если ОПЕК+ увеличит добычу на 500 тыс. б/с поквартально", - уточнил Алекперов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]