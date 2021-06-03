Ограничения по добыче нефти в рамках ОПЕК+ стоит снимать при цене $70/б, считает Алекперов

Ограничения по добыче нефти в рамках ОПЕК+ стоит снимать при цене $70/б, считает президент "ЛУКОЙЛа"Вагит Алекперов.

"Если цены на нефть будут на уровне $70/б, надо снимать ограничения по добыче, спрос растет", - сказал он журналистам на полях Петербургского международного экономического форума.

"Надеюсь, что с 1 июля ОПЕК+ нарастит добычу, нельзя допустить резкого роста цены", - добавил он. "Хорошо, если ОПЕК+ увеличит добычу на 500 тыс. б/с поквартально", - уточнил Алекперов.