Новак ожидает, что в 2022г нефтяной рынок вернется к докризисным показателям

Вице-премьер РФ Александр Новак ожидает, что в 2022 году глобальный нефтяной рынок вернется к докризисным показателям.
"Мы оптимистично настроены, потому что спрос в этом году восстанавливается и хорошо восстанавливается, прогнозы выше даже, чем в начале года были, повысили до 6 млн баррелей восстановление спроса. Все-таки вакцины работают, ограничения снимаются, авиаперелеты возобновляются. Поэтому мы с оптимизмом смотрим, что в 2022 году мы вернемся к уровням, которые были до кризиса", - сказал он.
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