В моргах Армении нет тел азербайджанских военных – Спецслужба Азербайджана

Власти Азербайджана опровергли наличие в моргах в Армении тел азербайджанских военных, погибших в войне в Карабахе осенью 2020 года.
«Среди неопознанных тел, хранящихся в моргах Минздрава Армении, нет военнослужащих, принадлежащих к личному составу ВС Азербайджана. Так, согласно судебно-генетической экспертизе (ДНК-тест), назначенной правоохранительными органами Армении, было установлено, что все тела принадлежат армянским военным», - говорится в совместном заявлении Службы госбезопасности и Генпрокуратуры Азербайджана.
Ведомства подчеркивают, что в настоящее время поисковые группы, состоящие из специалистов соответствующих госструктур, работают над поиском пропавших без вести военнослужащих ВС Азербайджана и передачей тел родственникам.
Как сообщалось ранее, по данным Минобороны Азербайджана по состоянию на 2 июня погибшими в войне в Карабахе официально признаны 2900 азербайджанских военных, еще 14 военнослужащих считаются без вести пропавшими.
Х.Насирзаде
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