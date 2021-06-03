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Карабах 03.06.2021 12:48

В моргах Армении нет тел азербайджанских военных – Спецслужба Азербайджана

Власти Азербайджана опровергли наличие в моргах в Армении тел азербайджанских военных, погибших в войне в Карабахе осенью 2020 года.

«Среди неопознанных тел, хранящихся в моргах Минздрава Армении, нет военнослужащих, принадлежащих к личному составу ВС Азербайджана. Так, согласно судебно-генетической экспертизе (ДНК-тест), назначенной правоохранительными органами Армении, было установлено, что все тела принадлежат армянским военным», - говорится в совместном заявлении Службы госбезопасности и Генпрокуратуры Азербайджана.

Ведомства подчеркивают, что в настоящее время поисковые группы, состоящие из специалистов соответствующих госструктур, работают над поиском пропавших без вести военнослужащих ВС Азербайджана и передачей тел родственникам.

Как сообщалось ранее, по данным Минобороны Азербайджана по состоянию на 2 июня погибшими в войне в Карабахе официально признаны 2900 азербайджанских военных, еще 14 военнослужащих считаются без вести пропавшими.

Х.Насирзаде

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Тэги: ВЛАСТИ, АРМЕНИЯ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]