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ТЭК 03.06.2021 12:55

ЛУКОЙЛ хочет быть оператором проекта Достлуг на Каспии

"ЛУКОЙЛ" хотел бы быть оператором проекта Достлуг на Каспии, сообщил журналистам президент компании Вагит Алекперов на полях Петербургского международного экономического форума.

"По Достлуг ведутся консультации, идет подготовка межправсоглашения. Мы бы хотели быть операторами, долю пока не знаем", - сказал он.

В середине марта компания заявила о намерении принять участие в разработке месторождения на Каспии, которое планируют разрабатывать совместно Азербайджан и Туркменистан.

По мнению специалистов, запасы Достлуга оцениваются в 50 млн тонн нефти. На протяжении многих лет месторождение считалось спорным: Ашхабад называл его "Сердар" и считал своим. Азербайджанская сторона называла это месторождение Кяпаз и оспаривала его принадлежность.

По сообщению азербайджанских СМИ, в настоящее время готовится межправительственное соглашение между Азербайджаном и Туркменистаном, согласно которому углеводородные ресурсы Достлуга будут распределены между сторонами в соотношении 30% (Азербайджан) и 70% (Туркменистан).

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Тэги: ТУРКМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ЛУКОЙЛ, ПРОЕКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]