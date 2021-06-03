Региональный директор ВОЗ посетит Азербайджан

Региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в ближайшее время посетит Азербайджан, сообщила глава представительства ВОЗ в стране Ханде Харманчи.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с Харманчи.

Она проинформировала Байрамова о проектах ВОЗ реализуемых в Азербайджане, о деятельности региональных учебных центрах осуществляющих свою деятельность в 12 районах Азербайджана, сообщает МИД.

Харманчи также сообщила, что в ближайшее время состоится визит регионального директора ВОЗ (директор Европейского регионального бюро Ханц Клюге – ИФ) в Азербайджан.

Байрамов отметил важность визита регионального директора ВОЗ в Азербайджан в контексте расширения сотрудничества.

Глава МИД также проинформировал о восстановительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях в Карабахе и предстоящих планах, отметил возможность участия ВОЗ и других структур ООН в этих процессах.

Б.Рустамбеков