Региональный директор ВОЗ посетит Азербайджан

Региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в ближайшее время посетит Азербайджан, сообщила глава представительства ВОЗ в стране Ханде Харманчи.
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с Харманчи.
Она проинформировала Байрамова о проектах ВОЗ реализуемых в Азербайджане, о деятельности региональных учебных центрах осуществляющих свою деятельность в 12 районах Азербайджана, сообщает МИД.
Харманчи также сообщила, что в ближайшее время состоится визит регионального директора ВОЗ (директор Европейского регионального бюро Ханц Клюге – ИФ) в Азербайджан.
Байрамов отметил важность визита регионального директора ВОЗ в Азербайджан в контексте расширения сотрудничества.
Глава МИД также проинформировал о восстановительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях в Карабахе и предстоящих планах, отметил возможность участия ВОЗ и других структур ООН в этих процессах.
Б.Рустамбеков
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