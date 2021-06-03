Новак: текущие цены на нефть не вызывают опасений у правительства РФ

Вице-премьер РФ Александр Новак считает, что у правительства не может быть опасений относительно текущего уровня цен на нефть.

"Как он может вызывать опасения, если у нас в балансе предусмотрены в прогнозе социально-экономического развития средние цены около $50/барр, сейчас мы имеем больше, соответственно, бюджет больше получает денег, наполняется ФНБ. Это позволяет нам использовать его для реализации крупных инвестиционных проектов. Для экономики это дополнительный бонус, средства", - сказал журналистам вице-премьер в кулуарах Петербургского международного экономического форума.