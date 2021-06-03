Военное сотрудничество Баку и Анкары обеспечивает стабильность в регионе - Гасанов

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в четверг встретился в Баку с делегацией во главе со вторым начальником Генштаба Турции корпусным генералом Сельчуком Байрактароглу.

«Гасанов отметил, что Азербайджан для повышения обороноспособности страны расширяет сотрудничество с Турцией в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах, что является одним из основополагающих факторов, обеспечивающих стабильность в регионе», - сообщает Минобороны Азербайджана.

Министр проинформировал турецкую делегацию об успешных военных операциях, проведенных азербайджанской армией осенью 2020 года в Карабахе и выразил признательность Турции за поддержку, оказанную в ходе 44-дневной войны.

«На встрече были обсуждены перспективы развития и основные векторы азербайджано-турецкого военного сотрудничества, состоялся обмен мнениями по проведению армиями двух стран совместных военных учений с привлечением различных видов войск, а также другим вопросам, представляющим интерес», - подчеркивает оборонное ведомство.

Как сообщалось ранее, делегация во главе с Байрактароглу прибыла Баку для участия в 13-ом заседании азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня.

Р.Ахмедов