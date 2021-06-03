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Регион 03.06.2021 13:46

Страны ОДКБ проведут в Армении специальное учение "Гром"

Специальное учение "Гром-2021" пройдет на территории Армении в текущем году, будет привлечена авиация и бронетехника, сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"В ходе учения, проведение которого запланировано на территории Республики Армения, будут отработаны в два этапа практические действия с задействованием бронетехники, специального автотранспорта, авиация, БПЛА, служебно-розыскных собак",- заявил Зайнетдинов журналистам в четверг.

Он отметил, что с 1 по 3 июня в Армении проведены штабные переговоры по подготовке данного учения, оно предусматривает формирование сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.

Учения "Гром" по линии ОДКБ обычно посвящены борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

В Организацию Договора о коллективной безопасности входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан, который председательствует в ОДКБ в 2021 году.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ОДКБ, АРМЕНИЯ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]