Tesla отзывает сотни автомобилей Model 3 в Китае

Американская Tesla Inc.отзывает с китайского рынка более 700 электромобилей Model 3 из-за выявленных дефектов.

Как сообщается на сайте Государственного управления по регулированию рынка КНР, под отзыв попадают в общей сложности 734 импортированных в страну автомобиля этой модели, выпущенных в 2019 году.

В машинах обнаружены два типа дефектов. Это либо проблема с ремнями безопасности, которая может увеличить риск получения травмы пассажиром в случае аварии, либо проблема, связанная с шинами, которая может увеличить риск ДТП.

Tesla уведомит владельцев автомобилей и проведет бесплатный осмотр и ремонт транспортных средств, говорится в сообщении регулятора.

Выпускаемые Tesla Model 3 входили в тройку самых продаваемых электромобилей в материковом Китае. Однако в последние месяцы на первое место вышел бюджетный электрокар Wuling Hongguang Mini EV, отмечает телеканал CNBC.

Автопроизводитель в 2019 году открыл завод в Шанхае - первое предприятие Tesla за пределами США. В прошлом году компания начала поставлять клиентам автомобили Model 3 китайской сборки, а в этом году - Model Y китайской сборки.

Акции Tesla дешевеют на 1,9% на предварительных торгах в четверг. С начала текущего года их стоимость снизилась на 14,3%.