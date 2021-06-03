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Транспорт и связь 03.06.2021 20:40

Tesla отзывает сотни автомобилей Model 3 в Китае

Американская Tesla Inc.отзывает с китайского рынка более 700 электромобилей Model 3 из-за выявленных дефектов.

Как сообщается на сайте Государственного управления по регулированию рынка КНР, под отзыв попадают в общей сложности 734 импортированных в страну автомобиля этой модели, выпущенных в 2019 году.

В машинах обнаружены два типа дефектов. Это либо проблема с ремнями безопасности, которая может увеличить риск получения травмы пассажиром в случае аварии, либо проблема, связанная с шинами, которая может увеличить риск ДТП.

Tesla уведомит владельцев автомобилей и проведет бесплатный осмотр и ремонт транспортных средств, говорится в сообщении регулятора.

Выпускаемые Tesla Model 3 входили в тройку самых продаваемых электромобилей в материковом Китае. Однако в последние месяцы на первое место вышел бюджетный электрокар Wuling Hongguang Mini EV, отмечает телеканал CNBC.

Автопроизводитель в 2019 году открыл завод в Шанхае - первое предприятие Tesla за пределами США. В прошлом году компания начала поставлять клиентам автомобили Model 3 китайской сборки, а в этом году - Model Y китайской сборки.

Акции Tesla дешевеют на 1,9% на предварительных торгах в четверг. С начала текущего года их стоимость снизилась на 14,3%.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]