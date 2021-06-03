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Финансы 03.06.2021 16:03

ЦБ Азербайджана расширяет функционал Системы мгновенных платежей

Центральный банк Азербайджана последовательно расширяет функционал Системы мгновенных платежей (СМП), говорится в сообщении ЦБ.

«В рамках мер, предпринимаемых в этом направлении, впервые в стране на основе принципов «Open Banking» в СМП были реализованы функции удаленной регистрации клиентов и их банковских счетов, получения информации об остатках и операциях по ним», - отмечается в сообщении.

Как отметили в ЦБА, в настоящее время клиенты Yapi Kredi Bank Azerbaycan, Unibank, AFB Bank, Azer-Turk Bank могут воспользоваться данным функционалом по текущим и карточным счетам, клиенты Premium Bank, Gunay Bank, Muganbank, Naxcivanbank, Bank Avrasiya, Bank Respublika, Turanbank и BTB Bank - на текущих счетах. При этом клиенты могут совершать мгновенные платежи 24/7/365 с помощью мобильного приложения AniPay.

В настоящее время в платформу СМП интегрированы 19 банков, Государственное казначейское агентство Минфина Азербайджана и ООО Azerpocht. В будущем продолжатся работы по расширению области применения системы, а также по увеличению диапазона цифровых решений, доступных пользователям.

Система была запущена в полном режиме с 1 октября 2020 года. До 1 июля 2021 года пользование СМП будет бесплатным. Запуск СМП позволяет осуществлять платежные операции в течение 5-10 секунд. Ее разработкой занималась швейцарская "CMA Small Systems AB".

СМП позволяет осуществлять платежные операции между физическими лицами, предприятиями и государственными учреждениями 24/7/365 через банковские счета с использованием упрощенных идентификаторов (FIN-код, Идентификационный номер налогоплательщика (VOEN), номер мобильного телефона, электронная почта), а деньги немедленно отражаются на банковском счете получателя.

А.Мамедов

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Тэги: СМП, ИНФРАСТРУКТУРА, РАСШИРЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]