BP планирует строительство 240-мегаваттной солнечной электростанции в Карабахе

Британская компания BP намерена построить солнечную электростанцию в Карабахе - в Зангилан-Джабраильской зоне, говорится в сообщении министерства энергетики Азербайджана.

«Минэнерго и BP в четверг подписали Исполнительный договор о сотрудничестве в области оценки и реализации проекта строительства солнечной электростанции мощностью 240 МВт в Зангилан-Джабраильской зоне», - отмечает ведомство.

По данным ведомства, сотрудничество в рамках договора включает техническую и коммерческую оценку проекта солнечной энергетики, проектирование станции, обеспечение финансирования и принятие окончательного инвестиционного решения.

Также планируется создать «Руководящий комитет» для осуществления соответствующих мероприятий.

Исполнительный договор подписан в рамках стратегического решения, связанного с созданием зоны «зеленой энергии» в Карабахе и развитием сектора возобновляемой энергетики Азербайджана, и обязательства сократить выбросы углерода на 35% к 2030 году, а также реализации стратегии ВР стать компанией с нулевой эмиссией к 2050 году.

«Документ, подписанный нами сегодня с нашим долгосрочным стратегическим партнером в углеводородном секторе – компанией BP - откроет новую страницу сотрудничества в сфере зеленой энергетики и декарбонизации. Надеюсь, что наше активное сотрудничество с BP по проекту солнечной энергетики установленной мощностью 240 МВт привлечет в Карабах иностранные инвестиции», - заявил министр энергетики Парвиз Шахбазов, слова которого приводятся в пресс-релизе.

«Подписывая этот договор с правительством Азербайджана, мы делаем шаг вперед в совместной работе, направленной на создание возможностей поддержки наших соответствующих целей энергетического перехода. В течение следующего десятилетия BP намерена значительно увеличить свои инвестиции в возобновляемую энергетику по всему миру, и изучает соответствующие возможности в местах, где она уже установила долгосрочные и успешные партнерские отношения», - подчеркнул региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэрри Джонс.

Он добавил, что BP имеем почти тридцатилетний опыт безопасной и надежной реализации энергетических проектов в Азербайджане.

«Считаем, что начатая нами совместная работа по проекту солнечной энергетики может проложить путь к новому партнерству, в рамках которого BP может внести значительный вклад в энергетический переход в Азербайджане», - заявил Джонс.

Ранее, в феврале 2021 года министерство энергетики и BP подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в оценке потенциала и условий, необходимых для крупномасштабных декарбонизированных и интегрированных энергетических и транспортных систем, в том числе для проектов возобновляемых источников энергии в регионах и городах Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 3 мая 2021 года подписал распоряжение о мерах по созданию зоны «зеленой энергии» на освобожденных территориях.

По первичным оценкам Минэнерго, потенциал этих территорий в солнечной энергии составляет более 4 тыс. МВт, в ветряной – 500 МВт.

Удельный вес установленной мощности по производству электроэнергии за счет ВИЭ в Азербайджане составляет 17% или 1,276 тыс. МВт, а фактический объем производства электроэнергии с учетом крупных ГЭС составляет порядка 8%.

Н.Аббасова