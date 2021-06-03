Байден, вероятно, разместится в Женеве в отеле Intercontinental, там же может состояться его встреча с Путиным

Президент США Джо Байден во время пребывания в июне в Женеве, как ожидается, разместится в отеле Intercontinental, в нем же может состояться и его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным, пишет в четверг газета Tribune de Geneve.
По ее данным, "руководители служб безопасности двух глав государств недавно встретились там (в отеле - ИФ)", чтобы обсудить детали организации саммита.
"Принимая во внимание организационные моменты, а также вопросы безопасности, официально информацию о месте встречи пока не подтверждают. Однако отель Intercontinental, как ожидается, сыграет ключевую роль", - пишет газета.
Согласно информации издания, Байден, скорее всего, поселится в роскошной резиденции площадью около 650 кв. метров и стоимостью 50 тыс. швейцарских франков за ночь ($55,5 тыс.). Она расположена на 18-м этаже, из нее открывается панорамный вид на Женевское озеро и горы. Комнаты украшены предметами искусства, а концепт разработан именитым дизайнером и архитектором Тони Чи, который создавал интерьеры, в частности, для многих люксовых мировых отелей.
"Кроме того, гостиница претендует на то, чтобы в ней состоялась кульминация саммита: встреча 46-го президента США с Владимиром Путиным", - пишет газета.
Помимо этого, в отеле имеется пять президентских сьютов, ночь в которых стоит 5 тыс. швейцарских франков за ночь (около $5,5 тыс.). В них зачастую размещаются министры во время международных встреч в Швейцарии. В них после распада СССР не раз останавливался Михаил Горбачев, пишет издание.
Газета отмечает, что местоположение отеля "идеально для приема глав государств". Он расположен в пяти минутах от аэропорта Женевы. Рядом с отелем расположены и крупные международные организации. Отель находится в относительном отдалении от центра города, благодаря чему будет проще обеспечивать необходимый уровень безопасности, считает издание.
Швейцарские СМИ ранее уже сообщали со ссылкой на источники, что президенты России и США могут провести переговоры в женевском отеле Intercontinental.
Между тем, забронировать номер в этом отеле на сайте Booking.com на ночь с 15 на 16 июня или с 16 на 17 июня пока по-прежнему нельзя. При этом, после 18 июня такая возможность есть.
Ранее Вашингтон и Москва объявили, что встреча Байдена с Путиным пройдет 16 июня в Женеве.
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