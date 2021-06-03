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ТЭК 03.06.2021 17:31

Главы Газпрома и TotalEnergies обсудили взаимодействие в сфере торговли СПГ

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и президент, председатель совета директоров концерна TotalEnergies Патрик Пуянне в ходе ПМЭФ-2021 рассмотрели текущие вопросы сотрудничества в рамках совместных проектов по разведке и разработке месторождений углеводородов за рубежом.

"На встрече также обсуждалось взаимодействие в сфере торговли сжиженным природным газом", - сообщает российская монополия.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]