Главы Газпрома и TotalEnergies обсудили взаимодействие в сфере торговли СПГ

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и президент, председатель совета директоров концерна TotalEnergies Патрик Пуянне в ходе ПМЭФ-2021 рассмотрели текущие вопросы сотрудничества в рамках совместных проектов по разведке и разработке месторождений углеводородов за рубежом.

"На встрече также обсуждалось взаимодействие в сфере торговли сжиженным природным газом", - сообщает российская монополия.