Главы Газпрома и TotalEnergies обсудили взаимодействие в сфере торговли СПГ

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и президент, председатель совета директоров концерна TotalEnergies Патрик Пуянне в ходе ПМЭФ-2021 рассмотрели текущие вопросы сотрудничества в рамках совместных проектов по разведке и разработке месторождений углеводородов за рубежом.
"На встрече также обсуждалось взаимодействие в сфере торговли сжиженным природным газом", - сообщает российская монополия.
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