В Азербайджане суточный спад случаев заражения COVID-19, 3 человека скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 128 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 334,416 тыс., сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 156 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 3 человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 4 929.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 325,863 тыс. человек (+445 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 3 тыс. 624 человека, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 9 563 теста на коронавирус (накануне 8834 теста), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 542,035 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде