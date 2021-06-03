В Азербайджане суточный спад случаев заражения COVID-19, 3 человека скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 128 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 334,416 тыс., сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 156 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались 3 человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 4 929.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 325,863 тыс. человек (+445 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 3 тыс. 624 человека, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 9 563 теста на коронавирус (накануне 8834 теста), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 542,035 тыс. тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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