В Азербайджане от COVID-19 полностью привито свыше 9% населения

В Азербайджане свыше 920 тыс. человек получили две дозы вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 и считаются полностью привитыми, сообщает республиканский Оперштаб.
"По данным на 3 июня как минимум одну дозу вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 получили 1 млн 497,993 тыс. человек. При этом, две дозы вакцины получили 920,089 тыс. человек. Общее число сделанных вакцин составляет 2 млн 418,082 тыс. единиц", - сообщает оперштаб.
Население Азербайджана на 1 апреля 2021 года составляет 10,13 млн человек. Таким образом, полностью привито 9,08% населения.
Вакцинация в Азербайджане началась с 18 января 2021 года и носит добровольный характер. Вакцинацию в стране планируется провести поэтапно в 2021-2022гг.
В настоящее время в Азербайджане при вакцинации используются вакцины CoronaVac, AstraZeneca и "Sputnik V".
Х.Насирзаде
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