АМАДА и Sport Integrity Australia подписали соглашение о сотрудничестве

Национальное антидопинговое агентство Азербайджана (АМАДА) и Австралийское агентство по борьбе с допингом и спортивными манипуляциями Sport Integrity Australia (SIA) подписали трехлетнее соглашение о сотрудничестве, охватывающее 2021-2023 годы.
Документ, подписанный директоромАМАДАШафаг Гусейнли и директором SIA Дэвидом Шарпом, предусматривает сотрудничество между двумя организациями по трем направлениям. Это образование,расследованияи бесплатная юридическая помощь спортсменам.
Выступая на встрече, директорАМАДАШафаг Гусейнлизаявила, что для повышения эффективности борьбы с допингом важен обмен опытом и информацией между национальными антидопинговыми организациями.АМАДАпридает большое значение сотрудничеству с аналогичными учреждениями в других странах и готоводелиться с ними своим положительным опытом.Ш. Гусейнлитакже собщила,чтоАМАДАи SIA провели встречисоответствующихотделовв областирасследованийи образованияи что состоялсяобмен мнениямипо этим вопросам.
Директор SIA Дэвид Шарп также подчеркнул важность международного сотрудничества, отметив, что международные и местные проекты, реализуемые со стороны АМАДАпо защите прав спортсменов,вызвалиу нихбольшой интерес. Австралия - одна из стран-участниц проекта, разработанногоАМАДАдля обеспечения защиты прав спортсменов во времяантидопинговыхcлушанийпо всему миру.Д.Шарпзаявил, что они заинтересованы в изучении опытаАМАДАпо оказанию бесплатной юридической помощи спортсменам ивприменениитакого опытав Австралии.
Следует отметить, что это соглашение охватывает 2021-2023 годы и предусматривает сотрудничествои подругим направлениямантидопинга в ближайшие годы.
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