Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0748 RUR   0.0232 GBR   2.4083 TRY   0.1979

Цена на нефть

02.06 $/bbl   WTI 68.83 1.11 Brent 71.35 1.10

Погода в Баку

  ночь день

03.06.2021 17:12

АМАДА и Sport Integrity Australia подписали соглашение о сотрудничестве

Национальное антидопинговое агентство Азербайджана (АМАДА) и Австралийское агентство по борьбе с допингом и спортивными манипуляциями Sport Integrity Australia (SIA) подписали трехлетнее соглашение о сотрудничестве, охватывающее 2021-2023 годы.

Документ, подписанный директоромАМАДАШафаг Гусейнли и директором SIA Дэвидом Шарпом, предусматривает сотрудничество между двумя организациями по трем направлениям. Это образование,расследованияи бесплатная юридическая помощь спортсменам.

Выступая на встрече, директорАМАДАШафаг Гусейнлизаявила, что для повышения эффективности борьбы с допингом важен обмен опытом и информацией между национальными антидопинговыми организациями.АМАДАпридает большое значение сотрудничеству с аналогичными учреждениями в других странах и готоводелиться с ними своим положительным опытом.Ш. Гусейнлитакже собщила,чтоАМАДАи SIA провели встречисоответствующихотделовв областирасследованийи образованияи что состоялсяобмен мнениямипо этим вопросам.

Директор SIA Дэвид Шарп также подчеркнул важность международного сотрудничества, отметив, что международные и местные проекты, реализуемые со стороны АМАДАпо защите прав спортсменов,вызвалиу нихбольшой интерес. Австралия - одна из стран-участниц проекта, разработанногоАМАДАдля обеспечения защиты прав спортсменов во времяантидопинговыхcлушанийпо всему миру.Д.Шарпзаявил, что они заинтересованы в изучении опытаАМАДАпо оказанию бесплатной юридической помощи спортсменам ивприменениитакого опытав Австралии.

Следует отметить, что это соглашение охватывает 2021-2023 годы и предусматривает сотрудничествои подругим направлениямантидопинга в ближайшие годы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]