Дюков: спрос на нефть растет, в августе-сентябре ОПЕК+ имеет смысл пересмотреть квоты

Спрос на нефть растет, в августе-сентябре ОПЕК+ имеет смысл пересмотреть добычу, сообщил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"Мы видим по ценам, что ситуация благоприятна. Восстанавливаются потребление и спрос. Благодаря ОПЕК+ сейчас производство ниже потребления. Все это влияет на цену. Плюс есть позитивные ожидания, что тренд роста потребления продолжится. Вакцинация начинает работать. Это даёт основание считать, что темпы восстановления спроса сохранятся. Все находятся в ожидании летнего отпускного периода, что люди будут больше ездить и летать", - сказал он.

"Без ОПЕК+ ситуация на рынке была бы другой. ОПЕК+ нужно продолжить мониторить ситуацию. Много фактов влияют на ситуацию. В июле будет очередной раунд и возможно будет решение об увеличении добычи. Есть фактор Ирана, время покажет. Важно не допустить перегрева на рынке. Потому что чрезмерный оптимизм, дополнительные инвестиции могут привести к переизбытку нефти и новому целевому провалу. Исходя из того, как развиваются события, в августе или сентябре ОПЕК + имеет смысл пересмотреть квоты", - отметил Дюков.

"Будет ли эта сделка вечной? Если это будет выгодно сторонам, это соглашение может действовать и три, и пять лет, может и дольше. Важно, чтобы всем было выгодно", - добавил глава "Газпром нефти".

По его мнению, в долгосрочной перспективе цена нефти в $65-70 за баррель - неустойчива. "Цена в $50-55/барр. - это та цена, которую можно поддерживать продолжительное время", - сказал Дюков.