KOBIA налаживает сотрудничество с Катарским банком развития и фондом «Роскогресс»

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Азербайджана в ходе Международного экономического форума в Санкт-Петербурге подписало два документа о сотрудничестве.

В частности, подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству с Катарским банком развития. Документ предусматривает обмен опытом по оказанию поддержки малому и среднему бизнесу по выходу на финансовые и торговые рынки, реализацию совместных инициатив.

Также подписано соглашение о сотрудничестве с российским фондом «Росконгресс». В рамках соглашения стороны будут сотрудничать в таких сферах, как эффективное общение бизнес-сообщества, взаимные консультации, информационная и экспертная поддержка.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в декабре 2017 года подписал указ о совершенствовании управления в сфере малого и среднего предпринимательства.

Согласно указу, при министерстве экономики Азербайджана создано Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства. В функции агентства входит оказание поддержки развитию МСП в Азербайджане, оказанию субъектам МСП различные услуги.

Б.Рустамбеков