Иранские пожарные потушили мощный пожар, вспыхнувший на нефтехимическом заводе у Тегерана

Экстренным службам Ирана удалось справиться с сильным пожаром, который разгорелся накануне на нефтехимическом заводе к югу от Тегерана и полыхал более 20 часов, сообщает в четверг агентство Associated Press (AP).
"Храбрые действия пожарных... позволили полностью потушить пожар, не дали пламени распространиться на соседние хранилища", - приводит AP слова заместителя министра нефти Ирана Алирезы Садегхабади.
Представитель пожарного департамента Тегерана Джалал Малеки сообщил, что в тушении пожара принимали участие более 180 пожарных и 60 пожарных автомобилей.
Пожар начался накануне вечером на государственном предприятии компании Tondgooyan Petrochemical Co: причиной инцидента считается утечка из двух цистерн для хранения отходов. Вначале власти опасались, что пожар затронул газопровод на территории объекта, отмечает AP.
Местные власти ранее исключали возможность саботажа на предприятии.
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