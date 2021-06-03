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ТЭК 03.06.2021 18:11

Иранские пожарные потушили мощный пожар, вспыхнувший на нефтехимическом заводе у Тегерана

Экстренным службам Ирана удалось справиться с сильным пожаром, который разгорелся накануне на нефтехимическом заводе к югу от Тегерана и полыхал более 20 часов, сообщает в четверг агентство Associated Press (AP).

"Храбрые действия пожарных... позволили полностью потушить пожар, не дали пламени распространиться на соседние хранилища", - приводит AP слова заместителя министра нефти Ирана Алирезы Садегхабади.

Представитель пожарного департамента Тегерана Джалал Малеки сообщил, что в тушении пожара принимали участие более 180 пожарных и 60 пожарных автомобилей.

Пожар начался накануне вечером на государственном предприятии компании Tondgooyan Petrochemical Co: причиной инцидента считается утечка из двух цистерн для хранения отходов. Вначале власти опасались, что пожар затронул газопровод на территории объекта, отмечает AP.

Местные власти ранее исключали возможность саботажа на предприятии.

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Тэги: ИРАН, ПОЖАР, СИТУАЦИЯ, НОРМАЛИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]