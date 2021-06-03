Иранские пожарные потушили мощный пожар, вспыхнувший на нефтехимическом заводе у Тегерана

Экстренным службам Ирана удалось справиться с сильным пожаром, который разгорелся накануне на нефтехимическом заводе к югу от Тегерана и полыхал более 20 часов, сообщает в четверг агентство Associated Press (AP).

"Храбрые действия пожарных... позволили полностью потушить пожар, не дали пламени распространиться на соседние хранилища", - приводит AP слова заместителя министра нефти Ирана Алирезы Садегхабади.

Представитель пожарного департамента Тегерана Джалал Малеки сообщил, что в тушении пожара принимали участие более 180 пожарных и 60 пожарных автомобилей.

Пожар начался накануне вечером на государственном предприятии компании Tondgooyan Petrochemical Co: причиной инцидента считается утечка из двух цистерн для хранения отходов. Вначале власти опасались, что пожар затронул газопровод на территории объекта, отмечает AP.

Местные власти ранее исключали возможность саботажа на предприятии.