Fortum и Shell договорились о сотрудничестве по декарбонизации в России

Энергетический концерн Fortum и Shell в России подписали меморандум о сотрудничестве в сфере декарбонизации, говорится в сообщении Fortum.
В рамках подписанного меморандума компании планируют обсудить взаимодействие по проектам, связанным с возобновляемыми источниками энергии и улавливанием углекислого газа. Также Fortum и Shell изучат возможность совместной реализации в России климатических проектов, направленных на снижение выбросов парниковых газов.
"Концерн Shell поставил глобальную задачу стать полностью углеродно-нейтральной компанией к 2050 году. Меморандум с Fortum мы рассматриваем в контексте решения этой задачи, так как он позволит изучить возможность использования экологически чистой возобновляемой энергии для электроснабжения наших предприятий в России", - сказал председатель концерна Shell в России Седерик Кремерс, чьи слова приводятся в сообщении.
В свою очередь, исполнительный вице-президент корпорации Fortum, глава дивизиона "Россия" Александр Чуваев отметил: "Уверен, что наше сотрудничество с Shell позволит успешно реализовывать в России совместные проекты, направленные на декарбонизацию важнейших отраслей российской экономики, что в контексте глобальных задач по сохранению климата даст возможность отечественным производителям укрепить позиции на международных рынках".
Fortum напрямую или через совместные предприятия владеет крупнейшим в России портфелем активов в области ветровой и солнечной энергетики, объем которого составляет более 2 ГВт.
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