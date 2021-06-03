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ТЭК 03.06.2021 20:30

Fortum и Shell договорились о сотрудничестве по декарбонизации в России

Энергетический концерн Fortum и Shell в России подписали меморандум о сотрудничестве в сфере декарбонизации, говорится в сообщении Fortum.

В рамках подписанного меморандума компании планируют обсудить взаимодействие по проектам, связанным с возобновляемыми источниками энергии и улавливанием углекислого газа. Также Fortum и Shell изучат возможность совместной реализации в России климатических проектов, направленных на снижение выбросов парниковых газов.

"Концерн Shell поставил глобальную задачу стать полностью углеродно-нейтральной компанией к 2050 году. Меморандум с Fortum мы рассматриваем в контексте решения этой задачи, так как он позволит изучить возможность использования экологически чистой возобновляемой энергии для электроснабжения наших предприятий в России", - сказал председатель концерна Shell в России Седерик Кремерс, чьи слова приводятся в сообщении.

В свою очередь, исполнительный вице-президент корпорации Fortum, глава дивизиона "Россия" Александр Чуваев отметил: "Уверен, что наше сотрудничество с Shell позволит успешно реализовывать в России совместные проекты, направленные на декарбонизацию важнейших отраслей российской экономики, что в контексте глобальных задач по сохранению климата даст возможность отечественным производителям укрепить позиции на международных рынках".

Fortum напрямую или через совместные предприятия владеет крупнейшим в России портфелем активов в области ветровой и солнечной энергетики, объем которого составляет более 2 ГВт.

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Тэги: РОССИЯ, SHELL, ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]