МИД РФ сообщил о поставке Индии очередной партии медикаментов весом в 10 тонн

Российская сторона в четверг поставила Индии очередную партию медикаментов общим весом более 10 тонн в рамках борьбы с распространением в республике коронавируса, сообщили в МИД РФ.

"В рамках выполнения ранее принятого руководством Российской Федерации решения об оказании Республике Индии гуманитарного содействия в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции 3 июня осуществлена очередная поставка в Нью-Дели крупной партии медикаментов, включающей противовирусные лекарственные препараты, общим весом более 10 тонн", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

В конце апреля президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Индии Нарендрой Моди сообщил ему о решении предоставить Индии экстренную гуманитарную помощь.

В рамках первой партии помощи рейсами МЧС России в Индию было доставлено более 22 тонн соответствующих средств, в том числе 20 единиц оборудования для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции легких, 150 медицинских мониторов и 200 тыс. упаковок лекарственных препаратов.

Вместе с тем, как сообщили "Интерфаксу" в индийском посольстве в Москве, посол Индии Венкатеш Варма "выразил благодарность российским властям и народу за помощь в трудные для его страны времена".

"Посол направил заместителю министра иностранных дел РФ Игорю Моргулову послание, в котором сообщил, как ценит особое и привилегированное стратегическое партнерство двух стран", - отметили в дипмиссии.