ЕС призывает РФ освободить оппозиционера Гудкова

Брюссель призывает Москву немедленно освободить оппозиционера Дмитрия Гудкова, задержанного по уголовному делу о причинении имущественного ущерба, сообщил в четверг пресс-секретарь главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля Петер Стано.
"Задержание оппозиционного политика Дмитрия Гудкова является политически мотивированным", - написал Стано в твиттере.
"ЕС призывает немедленно и безусловно освободить его и других оппозиционных активистов", - подчеркнул он.
Стано отметил, что государство предоставлять условия для "реального политического соперничества".
Ранее осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что оппозиционер Гудков может быть освобожден из изолятора временного содержания, а его уголовное преследование скорее всего прекратят.
Гудкова задержали в минувший вторник в рамках уголовного дела о причинении особо крупного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Также в качестве подозреваемой была задержана тетя Гудкова - Ирина Ермилова.
По данным защиты, в деле идет речь о неуплате долга организацией, которую возглавляла Ермилова, по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах на сумму более 1 млн руб. Потерпевшим в деле выступает департамент городского имущества - собственник помещения, отмечали адвокаты.
Гудков отрицает подозрения. Он заявил, что уголовное дело, по которому он задержан, касается фирмы его родителей, к которой он не имеет отношения.
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