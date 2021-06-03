Минэнерго Казахстана повысило максимальные оптовые цены на газ с 1 июля впервые с 2019г

Министерство энергетики Казахстана утвердило предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке страны на период с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года, сообщила пресс-служба ведомства.
"Предельные цены оптовой реализации повышены в среднем на 11% в зависимости от региона", - говорится в сообщении.
Повышение цен Минэнерго объясняет тем, что основные магистрали, по которым осуществляется внутреннее газоснабжение республики, отработали свой ресурс и по результатам диагностических обследований имеют множество закритических дефектов. "Срок эксплуатации 70% газовой инфраструктуры, имеющей стратегическую важность в обеспечении энергетической безопасности как в разрезе регионов, так и в масштабах страны, превышает 40 лет", - отмечается в сообщении.
По данным ведомства, для сдерживания конечной стоимости ресурса на внутреннем рынке АО "КазТрансГаз" ежегодно за счет экспорта газа субсидирует рынок страны. "За 2015-2020 годы сумма убытков национального оператора от субсидирования внутреннего рынка составила порядка 425 млрд тенге", - говорится в пресс-релизе.
Последний раз предельные цены оптовой реализации товарного газа корректировались 1 января 2019 года, тогда они были снижены в пределах от 3,8% до 17,5% в зависимости от региона и не повышались до настоящего времени.
"В настоящее время утвержденные предельные оптовые цены на товарный газ для внутреннего рынка ниже себестоимости поставляемого газа. В различных областях утвержденная оптовая цена ниже себестоимости от 1,5 до 2,5 раза", - говорится в сообщении.
В министерстве считают, что в случае сохранения предельных цен оптовой реализации товарного газа на текущем уровне, затраты национального оператора в дальнейшем увеличились бы, а невыполнение инвестиционных программ в конечном итоге могло бы привести к увеличению числа закритичных дефектов газопроводов, что, в свою очередь, могло привести в дальнейшем к непоправимому ущербу для страны.
Согласно законодательству Казахстана, государственное регулирование оптовой цены товарного газа осуществляет министерство энергетики, розничной цены - министерство национальной экономики.
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