Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0748 RUR   0.0232 GBR   2.4083 TRY   0.1979

Цена на нефть

02.06 $/bbl   WTI 68.83 1.11 Brent 71.35 1.10

Погода в Баку

  ночь день

Социум 03.06.2021 21:15

Гудкова освободили - защита

Оппозиционера и экс-депутата Государственной Думы Дмитрия Гудкова, ранее задержанного по делу о причинении имущественного ущерба, освободили, сообщает его защита.

"Дмитрия высадили на улице, на Пушкинской площади", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Гудкова Михаил Бирюков.

По словам Павла Чикова, руководителя правозащитной группы "Агора", адвокат которой также защищает политика, Гудкова не повезли в следственное управление МВД для вручения обязательства о явке, как планировалось ранее.

Ранее об освобождении Гудкова "Интерфаксу" сообщил источник.

"Гудков в ближайшее время будет освобожден из ИВС, решается вопрос о прекращении уголовного преследования в связи с отсутствием в действиях Гудкова состава преступления", - сказал собеседник агентства.

По его словам, само уголовное дело прекращено не будет.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Между тем Тверской суд в четверг решит, назначать ли запрет определенных действий тете Гудкова - Ирине Ермиловой.

Как сообщила "Интерфаксу" ее адвокат Анастасия Саморукова, следствие просит запретить Ермиловой общаться с другими фигурантами дела и использовать любые средства связи без письменного разрешения следователя.

Гудкова задержали в минувший вторник в рамках уголовного дела о причинении особо крупного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Также в качестве подозреваемой была задержана Ермилова.

По данным защиты, в деле идет речь о неуплате долга организацией, которую возглавляла Ермилова, по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах на сумму более 1 млн руб. Потерпевшим в деле выступает департамент городского имущества - собственник помещения, отмечали адвокаты.

Гудков отрицал подозрения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ОППОЗИЦИОНЕР, ОСВОБОЖДЕНИЕ


Похожие новости


Адвокат сообщил об ухудшении здоровья Навального в колонии Лавров нашел неконструктивной программу Тихановской Удальцов останется под домашним арестом до 6 октября

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]