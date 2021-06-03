Гудкова освободили - защита

Оппозиционера и экс-депутата Государственной Думы Дмитрия Гудкова, ранее задержанного по делу о причинении имущественного ущерба, освободили, сообщает его защита.

"Дмитрия высадили на улице, на Пушкинской площади", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Гудкова Михаил Бирюков.

По словам Павла Чикова, руководителя правозащитной группы "Агора", адвокат которой также защищает политика, Гудкова не повезли в следственное управление МВД для вручения обязательства о явке, как планировалось ранее.

Ранее об освобождении Гудкова "Интерфаксу" сообщил источник.

"Гудков в ближайшее время будет освобожден из ИВС, решается вопрос о прекращении уголовного преследования в связи с отсутствием в действиях Гудкова состава преступления", - сказал собеседник агентства.

По его словам, само уголовное дело прекращено не будет.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Между тем Тверской суд в четверг решит, назначать ли запрет определенных действий тете Гудкова - Ирине Ермиловой.

Как сообщила "Интерфаксу" ее адвокат Анастасия Саморукова, следствие просит запретить Ермиловой общаться с другими фигурантами дела и использовать любые средства связи без письменного разрешения следователя.

Гудкова задержали в минувший вторник в рамках уголовного дела о причинении особо крупного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Также в качестве подозреваемой была задержана Ермилова.

По данным защиты, в деле идет речь о неуплате долга организацией, которую возглавляла Ермилова, по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах на сумму более 1 млн руб. Потерпевшим в деле выступает департамент городского имущества - собственник помещения, отмечали адвокаты.

Гудков отрицал подозрения.