SpaceX запустила к МКС грузовой корабль Cargo Dragon

Очередной грузовой космический корабль Cargo Dragon в четверг стартовал к Международной космической станции (МКС), сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск был осуществлен с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 в 13:29 по времени Восточного побережья США (21:29) со стартового комплекса 39A на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

Примерно через 12 минут после старта "грузовик" отделится от второй ступени носителя и продолжит самостоятельный полет к МКС. Стыковка со станцией планируется в субботу, 5 июня.

Это уже второй полет модифицированного грузового корабля Cargo Dragon 2 компании SpaceX, который способен доставлять на МКС на 20% больше груза, а также может автономно стыковаться со станцией без помощи захвата рукой-манипулятором по сравнению с прежней версией.

Запуск осуществлен в рамках второго контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению станции.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя через 7 минут 41 секунду после старта должна будет совершить управляемую вертикальную посадку на автоматическую морскую платформу Of Course I Still Love You, которая находится в 303 км от космодрома в Атлантике.

Запуск стал 22-м по счету для "грузовиков" Cargo Dragon к МКС.

"Грузовик" доставит на МКС 3,3 тонны продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов экипажем станции.

В частности, на МКС будет доставлена для установки пара новых, более мощных солнечных панелей, которая позволит генерировать больше электроэнергии. Как отмечает NASA, нынешние солнечные панели функционируют пока нормально, однако они постепенно деградируют, поскольку их срок службы был рассчитан на 15 лет. Самая первая пара панелей была развернута на станции более 20 лет назад. Планируется, что в 2022 и 2023 году на МКС будет доставлено еще две пары солнечных панелей с помощью грузовых кораблей Cargo Dragon. Новые панели будут установлены рядом с шестью старыми, повысив мощность энергосистемы станции со 160 киловатт до 215 киловатт.

Cargo Dragon является единственным космическим кораблем по снабжению МКС, который также способен возвращать грузы на Землю, приводняясь в Атлантике.

С октября 2012 года по декабрь 2020 года компания SpaceX осуществила 21 пуск грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.

В настоящее время экипаж МКС состоит из космонавтов "Роскосмоса" Олега Новицкого и Петра Дуброва и астронавта NASA Марка Ванде Хай, прибывших на МКС 9 апреля на корабле "Союз МС-18", а также прибывших на МКС на корабле Crew Dragon-2 24 апреля астронавтов NASA Меган Макартур и Шейна Кимбро, астронавта Европейского космического агентства (ESA) Томаса Песке и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ.