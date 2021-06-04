Казахстан поддержит кандидатуру Гутерриша на пост генсека ООН на второй срок

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заверил Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в поддержке его кандидатуры на этот пост на второй срок.

"Президент подтвердил поддержку Казахстаном кандидатуры Антониу Гутерриша на второй срок на посту главы ООН", - говорится в сообщении пресс-службы президента Казахстана.

Переговоры Токаева с Гутерришем прошли в пятницу в режиме видеоконференцсвязи.

Ранее сообщалось, что выборы генерального секретаря ООН планируется провести в текущем месяце.

В начале января Гутерриш, чьи полномочия истекают в этом году, сообщил в письме Генассамблее и Совету Безопасности ООН, что выдвигает свою кандидатуру на второй срок.