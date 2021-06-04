Турция не сворачивает ВТС с Россией под давлением США - глава ФСВТС

Турция не информировала РФ о пересмотре или корректировке соглашений по военно-техническому сотрудничеству под давлением США, сообщил "Интерфаксу" глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев.
"На сегодняшний день мы не являемся свидетелями того, что под давлением США турецкая сторона что-либо пересматривает. Мы не получали никаких сигналов или тем более официальных заявлений, что турецкая сторона что-то меняет, корректирует или переносит",- заявил Шугаев в кулуарах ПМЭФ.
Он подчеркнул, что российско-турецкое ВТС развивается планомерно.
"У нас есть определенный план работы. Никто не ставит под сомнение, что что-то будет исполняться, а что-то нет",- сказал глава ФСВТС.
По его словам, в настоящее время в Турции находится "достаточное количество" специалистов в рамках контракта на С-400.
"Ни о какой высылке и речи не идет. Мы в соответствии с нашим графиком будем возвращать наших специалистов домой по мере того как они выполнят свои обязательства. Все в соответствии с контрактными обязательствами происходит",- заявил Шугаев.
Отвечая на вопрос о возможных сроках заключения нового контракта на поставку систем ПВО С-400, он сказал: "Все у нас по плану. Самое главное, что у турецких партнеров есть настрой на продолжение взаимоотношений".
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