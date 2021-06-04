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Регион 04.06.2021 15:38

Турция не сворачивает ВТС с Россией под давлением США - глава ФСВТС

Турция не информировала РФ о пересмотре или корректировке соглашений по военно-техническому сотрудничеству под давлением США, сообщил "Интерфаксу" глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев.

"На сегодняшний день мы не являемся свидетелями того, что под давлением США турецкая сторона что-либо пересматривает. Мы не получали никаких сигналов или тем более официальных заявлений, что турецкая сторона что-то меняет, корректирует или переносит",- заявил Шугаев в кулуарах ПМЭФ.

Он подчеркнул, что российско-турецкое ВТС развивается планомерно.

"У нас есть определенный план работы. Никто не ставит под сомнение, что что-то будет исполняться, а что-то нет",- сказал глава ФСВТС.

По его словам, в настоящее время в Турции находится "достаточное количество" специалистов в рамках контракта на С-400.

"Ни о какой высылке и речи не идет. Мы в соответствии с нашим графиком будем возвращать наших специалистов домой по мере того как они выполнят свои обязательства. Все в соответствии с контрактными обязательствами происходит",- заявил Шугаев.

Отвечая на вопрос о возможных сроках заключения нового контракта на поставку систем ПВО С-400, он сказал: "Все у нас по плану. Самое главное, что у турецких партнеров есть настрой на продолжение взаимоотношений".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИ, ТУРЦИЯ, ВТС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]