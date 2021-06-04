Красный Крест готов быть посредником при передаче тел погибших и задержанных в ходе израильско-палестинского конфликта

Международный Комитет Красного Креста (МККК) готов выступить посредником между израильтянами и палестинскими властями в секторе Газа в деле обмена пленными и телами погибших в ходе недавнего вооруженного конфликта, заявил генеральный директор гуманитарной организации Роберт Мардини.

"В среду я побывал в Газе, а вчера - на юге Израиля. Каждый новый раунд военных действий ранит регион все больнее. Люди с тревогой смотрят в завтрашний день", - отметил Мардини, заявление которого распространено в пятницу.

"Я сообщил обеим сторонам о нашей готовности выступить в роли нейтрального посредника, если им удастся договориться об обмене задержанными или телами погибших. Люди имеют право знать, что стало с их родными, чтобы оплакать их и постараться жить дальше",- подчеркнул гендиректор МККК.

Он сообщил, что "в первую очередь МККК сосредоточится на удовлетворении первостепенных потребностей в Газе".

"На эти цели мы запрашиваем дополнительный бюджет, который изначально составит 10 млн швейцарских франков ($11 млн)", - заявил Мардини.