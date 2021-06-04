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Дальнее зарубежье 04.06.2021 19:06

В Эр-Рияде состоялся первый с начала пандемии COVID-19 музыкальный концерт

Несколько сотен человек в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в четверг вечером посетили первый музыкальный концерт в городе с начала пандемии коронавируса COVID-19, передают западные СМИ.

Концерт состоялся в ресторане одного из отелей столицы. На вечере выступила арабская певица сирийского происхождения Ассала Насри, а также кувейтский певец Набиль Шуайл.

До этого в апреле в археологическом комплекс Мадаин-Салих в Хегре выступил один из самых известных мировых теноров Андреа Бочелли. Однако, тот концерт почти все зрители смотрели онлайн.

В Саудовской Аравии с начала пандемии официально зарегистрировано более 454 тыс. случаев заражения коронавирусом, в том числе 7408 летальных исходов.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: САУДАРАВИЯ, КОРОНАВИРУС, КОНЦЕРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]