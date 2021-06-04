Регуляторы ЕС и Британии расследуют потенциальное нарушение правил конкуренции в сервисах Facebook

Антимонопольные регуляторы Евросоюза и Великобритании начали официальные расследования в отношении американской Facebook Inc., посчитав, что компания могла нарушить правила конкуренции в сервисе частных объявлений Marketplace.
Еврокомиссия и Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) намерены проверить, не использует ли Facebook информацию, получаемую от рекламодателей, для незаконного продвижения собственных сервисов, в том числе, Marketplace.
CMA также проверит, не использует ли Facebook данные рекламодателей для продвижения сервиса онлайн-знакомств.
Регуляторы ЕС и Великобритании заявили, что намерены координировать свои действия.
"В сегодняшней цифровой экономике данные не должны быть использованы в ущерб конкуренции", - заявила в пятницу исполнительный зампредседателя Еврокомиссии Маргрет Вестагер.
Представитель Facebook отметил, что Marketplace и сервис знакомств "работают в высоко конкурентной среде с большим количеством участников". "Мы продолжим полностью сотрудничать с регуляторами, чтобы показать, что расследования являются необоснованными", - сказал он.
Открытие официального расследования является ключевым процедурным шагом, при том, что до этого Еврокомиссия проводила неофициальную проверку в отношении Facebook, пишет газета The Wall Street Journal. В том случае, если ЕК или CMA выявят допущенные компанией нарушения, они предъявят ей официальные обвинения. В противном случае регуляторы могут просто завершить свое расследование.
Акции Facebook теряют в цене 0,7% в ходе предварительных торгов в пятницу. С начала текущего года их стоимость выросла на 19%.
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