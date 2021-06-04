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Дальнее зарубежье 04.06.2021 20:17

Регуляторы ЕС и Британии расследуют потенциальное нарушение правил конкуренции в сервисах Facebook

Антимонопольные регуляторы Евросоюза и Великобритании начали официальные расследования в отношении американской Facebook Inc., посчитав, что компания могла нарушить правила конкуренции в сервисе частных объявлений Marketplace.

Еврокомиссия и Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) намерены проверить, не использует ли Facebook информацию, получаемую от рекламодателей, для незаконного продвижения собственных сервисов, в том числе, Marketplace.

CMA также проверит, не использует ли Facebook данные рекламодателей для продвижения сервиса онлайн-знакомств.

Регуляторы ЕС и Великобритании заявили, что намерены координировать свои действия.

"В сегодняшней цифровой экономике данные не должны быть использованы в ущерб конкуренции", - заявила в пятницу исполнительный зампредседателя Еврокомиссии Маргрет Вестагер.

Представитель Facebook отметил, что Marketplace и сервис знакомств "работают в высоко конкурентной среде с большим количеством участников". "Мы продолжим полностью сотрудничать с регуляторами, чтобы показать, что расследования являются необоснованными", - сказал он.

Открытие официального расследования является ключевым процедурным шагом, при том, что до этого Еврокомиссия проводила неофициальную проверку в отношении Facebook, пишет газета The Wall Street Journal. В том случае, если ЕК или CMA выявят допущенные компанией нарушения, они предъявят ей официальные обвинения. В противном случае регуляторы могут просто завершить свое расследование.

Акции Facebook теряют в цене 0,7% в ходе предварительных торгов в пятницу. С начала текущего года их стоимость выросла на 19%.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]