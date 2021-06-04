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ТЭК 04.06.2021 18:50

Министром энергетики Эквадора назначен экс-глава Petroamazonas Хуан Карлос Бермео

Министром энергетики Эквадора назначен Хуан Карлос Бермео, экс-глава Petroamazonas, одной из двух крупнейших государственных нефтекомпаний страны.

В сообщении Минэнерго Эквадора отмечается, что Бермео намерен работать над реализацией целей, поставленных новым президентом страны Гильермо Лассо, в том числе, над привлечением иностранных инвестиций в нефтяной сектор и сферу нефтепереработки. Кроме того, Лассо, занявший пост президента в мае текущего года, поставил целью удвоить добычу нефти в Эквадоре за 4 года своего президентского срока.

В настоящее время добыча нефти в стране составляет чуть более 500 тыс. баррелей в сутки.

Бермео, имеющий 40-летний опыт работы в нефтяной отрасли, занимал пост замминистра энергетики в администрации предыдущего президента Эквадора Ленина Морено.

Эквадор вышел из ОПЕК 1 января 2020 года.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]