Министром энергетики Эквадора назначен экс-глава Petroamazonas Хуан Карлос Бермео

Министром энергетики Эквадора назначен Хуан Карлос Бермео, экс-глава Petroamazonas, одной из двух крупнейших государственных нефтекомпаний страны.

В сообщении Минэнерго Эквадора отмечается, что Бермео намерен работать над реализацией целей, поставленных новым президентом страны Гильермо Лассо, в том числе, над привлечением иностранных инвестиций в нефтяной сектор и сферу нефтепереработки. Кроме того, Лассо, занявший пост президента в мае текущего года, поставил целью удвоить добычу нефти в Эквадоре за 4 года своего президентского срока.

В настоящее время добыча нефти в стране составляет чуть более 500 тыс. баррелей в сутки.

Бермео, имеющий 40-летний опыт работы в нефтяной отрасли, занимал пост замминистра энергетики в администрации предыдущего президента Эквадора Ленина Морено.

Эквадор вышел из ОПЕК 1 января 2020 года.