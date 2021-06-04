Британский регулятор одобрил вакцинацию от COVID-19 для подростков от 12 лет

Британский регулятор одобрил вакцинацию от коронавируса COVID-19 для подростков от 12 до 15 лет препаратом Pfizer, сообщает в пятницу BBC.

"Для этой возрастной группы это безопасно и эффективно, и польза превышает риски", - отмечается в сообщении.

Вакцинация подростков от 16 лет и старше этой вакциной в Британии уже одобрена.

Ранее сообщалось, что власти Испании рассчитывают провести вакцинацию против коронавируса COVID-19 среди подростков от 12 до 19 лет до начала нового учебного года в сентябре.

Накануне в Италии дали старт вакцинации от коронавируса COVID-19 для подростков старше 12 лет препаратом Pfizer. Франция объявила в среду, что с 15 июня начнет предлагать вакцины против COVID-19 всем подросткам в возрасте от 12 до 18 лет. Германия также заявляла, что вакцинация будет предлагаться подросткам старше 12 лет.

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) 28 мая одобрило применение вакцины Comirnaty, разработанной Pfizer и BioNTech, для детей 12-15 лет.