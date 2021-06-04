В Карабахе с ноября 2020 года в результате подрыва на мине погибли 20 гражданских лиц, еще 29 получили ранения – Генпрокурор Азербайджана

Генеральный прокурор Азербайджана Камран Алиев направил обращение Верховному комиссару ООН по правам человека, Комиссару Совета Европы по правам человека, в международные организации «Amnesty International» и «Human Rights Watch» в связи с гибелью азербайджанских журналистов в результате подрыва на противотанковой мине в Карабахском регионе страны.
В своем обращении Алиев отметил, что военно-политическое руководство Армении все еще не представило Азербайджану карту минных полей в освобожденных территориях в Карабахе.
Генпрокурор расценивает как «продолжение совершения армянских провокаций против мирного населения Азербайджана».
«Непредставление карт и схем мин, установленных Арменией на наших освобожденных территориях в течение многих лет, рассматривается как продолжение провокационных действий, совершенных Арменией против азербайджанского народа. Армения должна выполнить свои обязательства по международному праву», - отметил генпрокурор.
Алиев подчеркнул, что отказ Армении от предоставления карты минных полей серьезно нарушает права граждан Азербайджана, вытекающих из статей 2 и 8 Европейской конвенции о правах человека, статьи 1 Протокола № 1, статей 2 (1) и 3 (2) Протокола № 4.
Генпрокурор отметил, что с 10 ноября 2020 года, после заключения трехстороннего заявления, на освобожденных территориях страны в Карабахском регионе Азербайджана в результате подрыва на минах, установленных армянскими военными в период оккупации региона и при отступлении, погибли 20 гражданских лиц Азербайджане, еще 29 получили ранения различной степени.
Генпрокурор в своем обращении призвал влиятельные международные организации и мировое сообщество «принять меры против руководства Армении в пределах своих полномочий в связи с совершенными преступлениями».
Как сообщалось ранее, 4 июня 2021 года около 11 часов утра оператор гостелеканала AzTV Сирадж Абышов, сотрудник государственного информагентства "АзерТАДЖ" Магеррам Ибрагимов, а также заместитель представителя главы ИВ в села Сусузлуг Кельбаджарского района Ариф Алиев, находясь в автомобиле «КАМАЗ», погибли при подрыве на противотанковой мине.
В результате инцидента пострадали еще 4 человека.
Военная прокуратура Азербайджана по данному инциденту возбудила уголовное дело.
Х.Насирзаде
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