Цены на нефть эталонных марок перешли к росту в ходе торгов в пятницу и завершают в "плюсе" вторую неделю подряд.
С начала недели Brent прибавила в цене 2%, WTI - около 3%, отмечает Trading Economics.
Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:41 в пятницу составляет $71,42 за баррель, что на $0,11 (0,15%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $68,98 за баррель, что на $0,17 (0,25%) выше итогового значения предыдущей сессии.
Ранее в ходе торгов оба контракта дешевели.
Доклад министерства энергетики США, опубликованный накануне, показал существенное снижение запасов "черного золота" в стране, однако резервы бензина, а также дистиллятов неожиданно выросли, что было воспринято трейдерами как сигнал слабого спроса на нефтепродукты.
Ожидания, что с началом автомобильного сезона в Штатах спрос на бензин возрастет, поддерживали нефтяной рынок, и были одним из ключевых двигателей подъема цен в последние дни.
"Активность нефтеперерабатывающих предприятий является максимальной с марта 2020 года и вместе со снижением объемов импорта это привело к серьезному сокращению запасов нефти в США", - отмечает аналитик ClipperData Мэтт Смит.
"С другой стороны, существенное снижение спроса как на бензин, так и на дистилляты способствовало росту их запасов", - приводит слова Смита MarketWatch.
В целом, нефтяной рынок "слегка переоценен, и есть риск снижения цен" в краткосрочной перспективе, считает аналитик Tyche Capital Advisors Тарик Захир.
Экономика Индии, занимающей третье место в мире по объему потребления нефти, по-прежнему серьезно страдает из-за пандемии COVID-19, что ограничивает перспективы роста спроса, тогда как объем предложения может вырасти позднее в этом году в случае увеличения поставок из Ирана, отмечает эксперт.
Тем временем инвесторы продолжают следить за переговорами по иранской ядерной программе. Пресс-секретарь Госдепартамента США в четверг заявил, что необходим шестой раунд переговоров для возрождения сделки и "стоит ожидать последующих раундов", пишет Bloomberg.
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