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ТЭК 04.06.2021 16:10

Нефть дорожает и завершает 2-ю неделю в "плюсе", Brent - $71,42 за баррель

Цены на нефть эталонных марок перешли к росту в ходе торгов в пятницу и завершают в "плюсе" вторую неделю подряд.

С начала недели Brent прибавила в цене 2%, WTI - около 3%, отмечает Trading Economics.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:41 в пятницу составляет $71,42 за баррель, что на $0,11 (0,15%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $68,98 за баррель, что на $0,17 (0,25%) выше итогового значения предыдущей сессии.

Ранее в ходе торгов оба контракта дешевели.

Доклад министерства энергетики США, опубликованный накануне, показал существенное снижение запасов "черного золота" в стране, однако резервы бензина, а также дистиллятов неожиданно выросли, что было воспринято трейдерами как сигнал слабого спроса на нефтепродукты.

Ожидания, что с началом автомобильного сезона в Штатах спрос на бензин возрастет, поддерживали нефтяной рынок, и были одним из ключевых двигателей подъема цен в последние дни.

"Активность нефтеперерабатывающих предприятий является максимальной с марта 2020 года и вместе со снижением объемов импорта это привело к серьезному сокращению запасов нефти в США", - отмечает аналитик ClipperData Мэтт Смит.

"С другой стороны, существенное снижение спроса как на бензин, так и на дистилляты способствовало росту их запасов", - приводит слова Смита MarketWatch.

В целом, нефтяной рынок "слегка переоценен, и есть риск снижения цен" в краткосрочной перспективе, считает аналитик Tyche Capital Advisors Тарик Захир.

Экономика Индии, занимающей третье место в мире по объему потребления нефти, по-прежнему серьезно страдает из-за пандемии COVID-19, что ограничивает перспективы роста спроса, тогда как объем предложения может вырасти позднее в этом году в случае увеличения поставок из Ирана, отмечает эксперт.

Тем временем инвесторы продолжают следить за переговорами по иранской ядерной программе. Пресс-секретарь Госдепартамента США в четверг заявил, что необходим шестой раунд переговоров для возрождения сделки и "стоит ожидать последующих раундов", пишет Bloomberg.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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